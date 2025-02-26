Зеленський назвав найкращу гарантію безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість збереження максимальної чисельності української армії. Це є найкращою гарантією безпеки країни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у середу, 26 лютого.

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За словами Президента, нині у лавах Сил оборони служать понад 800 тисяч осіб, і він має намір підтримувати цей рівень.

Глава держави висловив сумнів у щирому бажанні Росії припинити війну. Він підкреслив, що Україна продовжить зміцнювати свою обороноздатність, адже це ключовий фактор захисту від агресора.

Нагадаємо, що під час конференції Зеленський також прокоментував остаточну угоду про копалини зі США.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що переговори зі США про корисні копалини завершились. З'явився повний текст угоди між Україною та США.