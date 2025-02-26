Угода про корисні копалини зі США — Зеленський відреагував на остаточний варіант

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

В угоді зі США щодо корисних копалин немає жодних боргових зобов’язань для України. Документ передбачає партнерські відносини, а не фінансову залежність.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у середу, 26 лютого.

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За словами Зеленського, угода зі США щодо копалин не передбачає боргів для України, а заснована на принципах рівноправного партнерства.

"В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді. Я вважаю, що там ми партнери", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що цей фонд є україно-американським, а не тільки американським.

Також Президент наголосив, що Україна вдячна США та готова до співпраці.

Раніше ми писали, що з'явився повний текст угоди про копалини між Україною та США. Підписати документ планують під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.