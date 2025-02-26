Соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский отреагировал на окончательный вариант

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В соглашении с США по полезным ископаемым нет никаких долговых обязательств для Украины. Документ предусматривает партнерские отношения, а не финансовую зависимость.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в среду, 26 февраля.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о соглашении

По словам Зеленского, соглашение с США по ископаемым не предусматривает долгов для Украины, а основано на принципах равноправного партнерства.

"В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении. Я считаю что там мы партнеры", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что этот фонд является украино-американским, а не только американским.

Также Президент отметил, что Украина благодарна США и готова к сотрудничеству.

Ранее мы писали, что появился полный текст соглашения об ископаемых между Украиной и США. Подписать документ планируют во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.