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Зеленский прокомментировал соглашение об ископаемых с США

26 февраля 2025 15:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский отреагировал на окончательный вариант
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В соглашении с США по полезным ископаемым нет никаких долговых обязательств для Украины. Документ предусматривает партнерские отношения, а не финансовую зависимость.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в среду, 26 февраля.

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По словам Зеленского, соглашение с США по ископаемым не предусматривает долгов для Украины, а основано на принципах равноправного партнерства.

"В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении. Я считаю что там мы партнеры", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что этот фонд является украино-американским, а не только американским.

Также Президент отметил, что Украина благодарна США и готова к сотрудничеству.

Ранее мы писали, что появился полный текст соглашения об ископаемых между Украиной и США. Подписать документ планируют во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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