Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности сохранения максимальной численности украинской армии. Это является лучшей гарантией безопасности страны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в среду, 26 февраля.

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По словам Президента, сейчас в рядах Сил обороны служат более 800 тысяч человек, и он намерен поддерживать этот уровень.

Глава государства выразил сомнение в искреннем желании России прекратить войну. Он подчеркнул, что Украина продолжит укреплять свою обороноспособность, ведь это ключевой фактор защиты от агрессора.

Напомним, что во время конференции Зеленский также прокомментировал окончательное соглашение об ископаемых с США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что переговоры с США о полезных ископаемых завершились. Появился полный текст соглашения между Украиной и США.