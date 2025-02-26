Перша леді відповіла, коли Зеленський піде з посади президента

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: скриншот

Нинішній Президент України Володимир Зеленський не планує обіймати цей пост все життя. Він піде з посади тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки.

Про це дружина глави держави Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю італійським журналістам в середу, 26 лютого.

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За словами першої леді, Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Після цього Зеленський зможе спокійно залишити пост.

"Я знаю, що він не збирається й немає в нього бажання бути президентом все життя. Головне завдання, яке він перед собою поставив — Україна має бути в безпеці", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади заради миру в країні. Він наголосив, що не збирається бути при владі десятиліттями.

Питання про вибори в Україні досі залишається дискусійним. Разом з тим, за даними опитування, наразі більшість українців вважають Володимира Зеленського чинним Президентом держави.