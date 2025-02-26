Первая леди ответила, когда Зеленский уйдет с должности президента

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: скриншот

Нынешний Президент Украины Владимир Зеленский не планирует занимать этот пост всю жизнь. Он уйдет с должности тогда, когда Украина получит гарантии безопасности.

Об этом супруга главы государства Елена Зеленская рассказала в интервью итальянским журналистам в среду, 26 февраля.

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Готов ли Зеленский уйти с должности

По словам первой леди, Украина должна получить надежные гарантии безопасности. После этого Зеленский сможет спокойно покинуть пост.

"Я знаю, что он не собирается и нет у него желания быть президентом всю жизнь. Главная задача, которую он перед собой поставил — Украина должна быть в безопасности", — отметила Зеленская.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности ради мира в стране. Он подчеркнул, что не собирается быть у власти десятилетиями.

Вопрос о выборах в Украине до сих пор остается дискуссионным. Вместе с тем, по данным опроса, сейчас большинство украинцев считают Владимира Зеленского действующим Президентом государства.