Зеленський планує зустрітись з європейськими лідерами після США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський після візиту до США планує зустріч із європейськими лідерами. Вона відбудеться в Лондоні.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на брифінгу у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з європейськими лідерами

Президент України наголосив, що зараз не час партнерам ділитись та ворогувати між собою. За словами Зеленського, ворог у всіх один — Росія.

"Конфігурацію ми проговорюємо. Після Сполучених Штатів я планую поїхати в Лондон. Одразу після цього ми зустрічаємось з європейцями у Кіра Стармера", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, наразі дату візиту до США узгоджують. Президент заявив, що попередньо йому запропонували зустрітись 28 лютого.

Президент наголосив, що війна в Україні не має знову початись після завершення. Через це припинення вогню без гарантій безпеки не можливе.