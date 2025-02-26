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Зеленський зустрінеться з лідерами Європи після візиту до США

26 лютого 2025 16:56
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський планує зустрітись з європейськими лідерами після США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський після візиту до США планує зустріч із європейськими лідерами. Вона відбудеться в Лондоні.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на брифінгу у середу, 26 лютого.

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Президент України наголосив, що зараз не час партнерам ділитись та ворогувати між собою. За словами Зеленського, ворог у всіх один — Росія.

"Конфігурацію ми проговорюємо. Після Сполучених Штатів я планую поїхати в Лондон. Одразу після цього ми зустрічаємось з європейцями у Кіра Стармера", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, наразі дату візиту до США узгоджують. Президент заявив, що попередньо йому запропонували зустрітись 28 лютого.

Президент наголосив, що війна в Україні не має знову початись після завершення. Через це припинення вогню без гарантій безпеки не можливе.

 

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