Зеленський планує зустрітись з європейськими лідерами після США

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи після візиту до США
Президент України Володимир Зеленський після візиту до США планує зустріч із європейськими лідерами. Вона відбудеться в Лондоні.
Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на брифінгу у середу, 26 лютого.
Зустріч Зеленського з європейськими лідерами
Президент України наголосив, що зараз не час партнерам ділитись та ворогувати між собою. За словами Зеленського, ворог у всіх один — Росія.
"Конфігурацію ми проговорюємо. Після Сполучених Штатів я планую поїхати в Лондон. Одразу після цього ми зустрічаємось з європейцями у Кіра Стармера", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, наразі дату візиту до США узгоджують. Президент заявив, що попередньо йому запропонували зустрітись 28 лютого.
Президент наголосив, що війна в Україні не має знову початись після завершення. Через це припинення вогню без гарантій безпеки не можливе.
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