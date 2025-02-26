Угода України зі США — Зеленський відповів, від чого залежить успіх

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про копалини зі США може стати великим успіхом або залишитися непоміченою. Він наголосив, що це буде залежати від розмови з Дональдом Трампом.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив на брифінгу у середу, 26 лютого.

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Угода України зі США щодо ресурсів може стати дуже успішною, якщо вдало складуться переговори очільників країн. Україна наразі розраховує на підтримку Сполучених Штатів.

"Великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з Президентом Трампом — якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо в нас є своя картина справедливого миру для України; якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський також підтвердив, що йому запропонували відвідати Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого. Президент відповів, чи вже затверджена конкретна дата.

Крім того, Президент України наголосив на важливості збереження великої чисельності української армії. На думку Володимира Зеленського, це є найкращою гарантією безпеки країни.