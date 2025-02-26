Соглашение Украины с США — Зеленский ответил, от чего зависит успех

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ископаемых с США может стать большим успехом или остаться незамеченным. Он подчеркнул, что это будет зависеть от разговора с Дональдом Трампом.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на брифинге в среду, 26 февраля.

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Соглашение Украины с США по ресурсам может стать очень успешным, если удачно сложатся переговоры руководителей стран. Украина сейчас рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов.

"Большой успех, я считаю, зависит от нашего разговора с Президентом Трампом — если я пойму более широкую картину, которую он видит, потому что у нас есть своя картина справедливого мира для Украины; если я пойму, что все это является частью гарантий безопасности для Украины", — сказал Зеленский.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский также подтвердил, что ему предложили посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Президент ответил, уже ли утверждена конкретная дата.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул важность сохранения большой численности украинской армии. По мнению Владимира Зеленского, это является лучшей гарантией безопасности страны.