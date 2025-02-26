Зеленский планирует встретиться с европейскими лидерами после США

Зеленский встретится с лидерами Европы после визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США планирует встречу с европейскими лидерами. Она состоится в Лондоне.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал на брифинге в среду, 26 февраля.
Встреча Зеленского с европейскими лидерами
Президент Украины подчеркнул, что сейчас не время партнерам делиться и враждовать между собой. По словам Зеленского, враг у всех один — Россия.
"Конфигурацию мы проговариваем. После Соединенных Штатов я планирую поехать в Лондон. Сразу после этого мы встречаемся с европейцами у Кира Стармера", — отметил Зеленский.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, сейчас дату визита в США согласовывают. Президент заявил, что предварительно ему предложили встретиться 28 февраля.
Президент подчеркнул, что война в Украине не должна снова начаться после завершения. Поэтому прекращение огня без гарантий безопасности невозможно.
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