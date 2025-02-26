Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности

Трамп заявил, что не предоставит Украине гарантий безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Он отметил, что это должна сделать Европа.
Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.
Предоставит ли США гарантии безопасности Украине
"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", — сказал президент США.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее сообщал о том, что огонь не прекратят без гарантий безопасности. Он подчеркнул, что война не должна начаться снова.
Также первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Владимир Зеленский уйдет с должности тогда, когда будет знать, что Украина в безопасности. Она подчеркнула, что нужны гарантии мира.
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