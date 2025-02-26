Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Он отметил, что это должна сделать Европа.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.

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"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", — сказал президент США.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее сообщал о том, что огонь не прекратят без гарантий безопасности. Он подчеркнул, что война не должна начаться снова.

Также первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Владимир Зеленский уйдет с должности тогда, когда будет знать, что Украина в безопасности. Она подчеркнула, что нужны гарантии мира.