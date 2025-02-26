Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп заявил, что не предоставит Украине гарантий безопасности arrow

Трамп заявил, что не предоставит Украине гарантий безопасности

26 февраля 2025 19:25
Ольга Антоновская - редактор
Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Он отметил, что это должна сделать Европа.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.

Читайте также:

Предоставит ли США гарантии безопасности Украине

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", — сказал президент США.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее сообщал о том, что огонь не прекратят без гарантий безопасности. Он подчеркнул, что война не должна начаться снова.

Также первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Владимир Зеленский уйдет с должности тогда, когда будет знать, что Украина в безопасности. Она подчеркнула, что нужны гарантии мира.

США Дональд Трамп безопасность война в Украине війна
Реклама
Реклама
Реклама