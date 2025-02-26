Візит Зеленського у США відбудеться 28 лютого — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський прибуде до США 28 лютого. Цю дату, за словами американського лідера, вже затвердили.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції у середу, 26 лютого.

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Візит Зеленського у США

Президент США Дональд Трамп підтвердив приїзд Володимира Зеленського у Вашингтон. Він зазначив, що під час зустрічі сторони підпишуть угоду про рідкісноземельні корисні копалини.

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", — сказав Трамп.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський раніше повідомляв, що йому запропонували відвідати Вашингтон. Він зазначив, що попередньо йшлося про п'ятницю, 28 лютого.

За словами Президента України, після візиту в США він хоче зустрітись з європейськими лідерами. Зеленський зазначив, що, ймовірно, розмова відбудеться у Лондоні.