Визит Зеленского в США состоится 28 февраля — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США 28 февраля. Эту дату, по словам американского лидера, уже утвердили.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил приезд Владимира Зеленского в Вашингтон. Он отметил, что во время встречи стороны подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых.

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", — сказал Трамп.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее сообщал, что ему предложили посетить Вашингтон. Он отметил, что предварительно речь шла о пятнице, 28 февраля.

По словам Президента Украины, после визита в США он хочет встретиться с европейскими лидерами. Зеленский отметил, что, вероятно, разговор состоится в Лондоне.