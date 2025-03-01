Кир Стармер обсудил с Эрдоганом поддержку Украины

Британский премьер-министр Кир Стармер. Фото: Carl Court/Pool via REUTERS

Вчера, 28 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы международной безопасности, поддержки Украины и предстоящего саммита лидеров в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

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Стармер поделился впечатлениями от своего недавнего визита в США, подчеркнув важность сотрудничества с международными партнерами для укрепления европейской безопасности. В контексте войны в Украине британский премьер подтвердил, что Лондон продолжит оказывать Киеву необходимую помощь для сдерживания российской агрессии.

Также Стармер представил Эрдогану свои цели на предстоящем саммите лидеров, который состоится в Лондоне в воскресенье, и выразил надежду на участие в мероприятии министра иностранных дел Турции. Лидеры согласились поддерживать дальнейшую связь и сотрудничество по ключевым вопросам международной политики.

Напомним, недавно Кир Стармер ответил относительно возможности введения миротворцев в Украину.

Также британский премьер сделал заявление относительно того, как США могут гарантировать Украине мир.