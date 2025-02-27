Стармер пояснив, що США має надати Україні надійні гарантії безпеки

Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати надати гарантії безпеки як "запобіжник" для майбутніх європейських миротворців, яких можуть відправити до України. Він висловив переконання, що лише таким чином вдасться забезпечити нашій державі тривалий мир, а не тимчасове припинення вогню.

Про це пише Reuters у четвер, 27 лютого.

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На своєму шляху до Вашингтона задля зустрічі з Трампом, Стармер в черговий раз наголосив, що Велика Британія готова "відіграти свою роль" у можливій миротворчій місії в Україні, але лише за умови, що США нададуть певний механізм підтримки.

Втім, у питанні можливого розміщення військ в Україні між учасниками процесу зберігаються розбіжності. Деякі європейські країни, зокрема Франція, готові до цього кроку, тоді як інші, такі як Польща, категорично проти.

У відповідь Росія в середу заявила, що не розглядатиме "жодних варіантів" введення європейських миротворців в Україну.

Для Сармера ключовим елементом потенційної мирної угоди щодо України є так званий "запобіжник" з боку США. Втім, і цей термін не має чіткого визначення.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не просто припинення вогню. А для цього необхідні гарантії безпеки. Те, як саме це виглядатиме, залишається предметом інтенсивних обговорень", — заявив Стармер журналістам, які супроводжували його до Вашингтона.

Стармер наголосив, що ці гарантії необхідні, щоб стримати Путіна від нового нападу на Україну.

"Моя головна занепокоєність полягає в тому, що, якщо буде припинення вогню без запобіжника, це лише дасть Путіну можливість перечекати, а потім знову напасти", – сказав прем’єр.

Політик додав, що тепер амбіції Путіна щодо України є очевидними для всіх.

Раніше ми розповідали, що Стармер заявив про готовність відправити війська в Україну. За його словами, наразі є можливість зробити основні засади для тривалого миру.

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з Стармером та Президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Сполучених Штатів.