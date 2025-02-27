Стармер объяснил, что США должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты предоставить гарантии безопасности как "предохранитель" для будущих европейских миротворцев, которых могут отправить в Украину. Он выразил убеждение, что только таким образом удастся обеспечить нашему государству длительный мир, а не временное прекращение огня.

Об этом пишет Reuters в четверг, 27 февраля.

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На своем пути в Вашингтон для встречи с Трампом Стармер в очередной раз подчеркнул, что Великобритания готова "сыграть свою роль" в возможной миротворческой миссии в Украине, но только при условии, что США предоставят определенный механизм поддержки.

Впрочем, в вопросе возможного размещения войск в Украине между участниками процесса сохраняются разногласия. Некоторые европейские страны, в частности Франция, готовы к этому шагу, тогда как другие, такие как Польша, категорически против.

В ответ Россия в среду заявила, что не будет рассматривать "никаких вариантов" введения европейских миротворцев в Украину.

Для Сармера ключевым элементом потенциального мирного соглашения по Украине является так называемый "предохранитель" со стороны США. Впрочем, и этот термин не имеет четкого определения.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен длительный мир, а не просто прекращение огня. А для этого необходимы гарантии безопасности. То, как именно это будет выглядеть, остается предметом интенсивных обсуждений", — заявил Стармер журналистам, которые сопровождали его в Вашингтон.

Стармер подчеркнул, что эти гарантии необходимы, чтобы сдержать Путина от нового нападения на Украину.

"Моя главная озабоченность заключается в том, что, если будет прекращение огня без предохранителя, это лишь даст Путину возможность переждать, а потом снова напасть", — сказал премьер.

Политик добавил, что теперь амбиции Путина в отношении Украины очевидны для всех.

Ранее мы рассказывали, что Стармер заявил о готовности отправить войска в Украину. По его словам, сейчас есть возможность сделать основные принципы для длительного мира.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор со Стармером и Президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Соединенные Штаты.