Макрон провів розмову із Стармером і Зеленським — подробиці
Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Сполучених Штатів. Подробиці поки не повідомляються.
Про це Макрон написав на своїй сторінці в X у середу, 26 лютого.
Макрон поговорив із Стармером і Зеленським
"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні", — зазначив Макрон.
При цьому французький лідер не розкрив подробиць переговорів, які він провів із Стармером та Зеленським.
Раніше ми писали, що Зеленський у вівторок, 25 лютого, провів телефонну розмову з Макроном. Вона стосувалася, зокрема, зустрічі французького лідера з Трампом.
Нагадуємо, видання Express писало, що Трамп не надто привітно зустрів Макрона у Білому домі та посадив його подалі від столу.
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