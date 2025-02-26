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Макрон провів розмову із Стармером і Зеленським — подробиці

26 лютого 2025 15:15
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Макрон провів розмову із Стармером і Зеленським
Емманюель Макрон. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Сполучених Штатів. Подробиці поки не повідомляються.

Про це Макрон написав на своїй сторінці в X у середу, 26 лютого.

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Макрон поговорив із Стармером і Зеленським

"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні", — зазначив Макрон.

При цьому французький лідер не розкрив подробиць переговорів, які він провів із Стармером та Зеленським.

Раніше ми писали, що Зеленський у вівторок, 25 лютого, провів телефонну розмову з Макроном. Вона стосувалася, зокрема, зустрічі французького лідера з Трампом.

Нагадуємо, видання Express писало, що Трамп не надто привітно зустрів Макрона у Білому домі та посадив його подалі від столу. 

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