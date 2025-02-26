Макрон провів розмову із Стармером і Зеленським

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Сполучених Штатів. Подробиці поки не повідомляються.

Про це Макрон написав на своїй сторінці в X у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Пост Емманюеля Макрона у Х. Фото: скриншот

Макрон поговорив із Стармером і Зеленським

"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні", — зазначив Макрон.

При цьому французький лідер не розкрив подробиць переговорів, які він провів із Стармером та Зеленським.

Раніше ми писали, що Зеленський у вівторок, 25 лютого, провів телефонну розмову з Макроном. Вона стосувалася, зокрема, зустрічі французького лідера з Трампом.

Нагадуємо, видання Express писало, що Трамп не надто привітно зустрів Макрона у Білому домі та посадив його подалі від столу.