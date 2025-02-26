Макрон провел разговор со Стармером и Зеленским

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Соединенные Штаты. Подробности пока не сообщаются.

Об этом Макрон написал на своей странице в X в среду, 26 февраля.

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Макрон поговорил со Стармером и Зеленским

"Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине", — отметил Макрон.

При этом французский лидер не раскрыл подробностей переговоров, которые он провел со Стармером и Зеленским.

Ранее мы писали, что Зеленский во вторник, 25 февраля, провел телефонный разговор с Макроном. Он касался, в частности, встречи французского лидера с Трампом.

Напоминаем, издание Express писало, что Трамп не слишком приветливо встретил Макрона в Белом доме и посадил его подальше от стола.