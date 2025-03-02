Уолц заявил, что Зеленский — "неправильный президент" и объяснил

Советник президента США Майк Уолц. Фото: Nationak Herald

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сделал заявление на фоне споров президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал украинского лидера "неправильным президентом" для решения конфликта с Россией.

Об этом Уолц сказал в интервью Fox News.

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По словам Уолца, после того, как представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет, администрация Трампа посоветовала прекратить переговоры с Зеленским, поскольку "после того оскорбления" американская сторона не видела пути, "как двигаться дальше".

Тогда госсекретарь США Марко Рубио сказал президенту Украины, что "время не на его стороне" и что "американская помощь не бесконечна".

По мнению Уолца, непонятно, "действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия". Он считает, что украинский лидер был "одет не так, чтобы решать такие вопросы".

"Это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи", — добавил советник.

Отметим, что это мнение только приближенных к Трампу чиновников. Вся Европа и большое количество знаменитостей, а также народ США, наоборот, поддержали Зеленского после споров в Белом доме.

Напомним, споры в Белом доме начались потому, что Трамп раскритиковал Зеленского из-за его внешнего вида. Он спросил, есть ли у украинского президента костюм.

Также Трамп и Вэнс упрекнули Зеленского, что тот якобы "не благодарит США" за помощь. Однако CNN посчитали, что только в социальных сетях президент Украины благодарил 33 раза с начала полномасштабного вторжения.