В уряді Британії назвали теми сьогоднішнього саміту щодо України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

У Лондоні в неділю, 2 березня, відбудеться саміт щодо України. На ньому обговорять, зокрема, постійну військову підтримку України та досягнення сталого миру.

Про це повідомили на сайті уряду Британії.

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Саміт щодо України у Лондоні

Так, на саміті відбудеться зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента України Володимира Зеленського. Також участь в саміті візьмуть голова Європейської ради, президент Європейської комісії та Генеральний секретар НАТО.

На зустрічі очікують ще лідерів Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії, Румунії та Туреччини.

Сторони зосередяться на питаннях:

зміцнення позицій України, зокрема постійна військова підтримка і посилення економічного тиску на Росію;

необхідність укладення міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати і захищатися від майбутніх російських нападів;

наступних кроках з планування надійних гарантій безпеки.

Очільник Британії Страмер наголосив на необхідності активізувати підготовку до європейського складника гарантій безпеки у співпраці із союзниками, а також продовжити діалог зі США. Він вважає, що є можливість спільно працювати над забезпеченням миру в Україні, який гарантуватиме їй суверенітет і безпеку.

"Настав час об'єднатися, щоб гарантувати найкращий результат для України, захистити європейську безпеку та забезпечити наше спільне майбутнє", — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де зустрівся зі Стармером.

Після суперечок у Білому домі британці висловили підтримку Зеленському оплесками під час його візиту до Лондона.