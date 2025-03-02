В правительстве Британии назвали темы сегодняшнего саммита по Украине

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Reuters

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится саммит по Украине. На нем обсудят, в частности, постоянную военную поддержку Украины и достижение устойчивого мира.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

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Саммит по Украине в Лондоне

Так, на саммите состоится встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского. Также участие в саммите примут председатель Европейского совета, президент Европейской комиссии и Генеральный секретарь НАТО.

На встрече ожидают еще лидеров Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Турции.

Стороны сосредоточатся на вопросах:

укрепление позиций Украины, в частности постоянная военная поддержка и усиление экономического давления на Россию;

необходимость заключения прочного долгосрочного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих российских нападений;

следующих шагах по планированию надежных гарантий безопасности.

Глава Британии Страмер отметил необходимость активизировать подготовку к европейской составляющей гарантий безопасности в сотрудничестве с союзниками, а также продолжить диалог с США. Он считает, что есть возможность совместно работать над обеспечением мира в Украине, который будет гарантировать ей суверенитет и безопасность.

"Пришло время объединиться, чтобы гарантировать лучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский уже прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне, где встретился со Стармером.

После споров в Белом доме британцы выразили поддержку Зеленскому аплодисментами во время его визита в Лондон.