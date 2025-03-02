После встречи с Зеленским Стармер позвонил Трампу и Макрону по телефону

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 марта, прибыл с официальным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром страны Киром Стармером, после чего тот позвонил главе Белого дома Дональду Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Об этом пишет PA Media.

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"Кир Стармер пообщался с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как встретил Владимира Зеленского на Даунинг-стрит", — говорится в сообщении.

В то же время подробности разговора пока неизвестны.

Скриншот поста PA Media

А издание Financial Times пишет, что Стармер в частной беседе предупредит Зеленского и других лидеров ЕС на саммите в Лондоне, что путь к миру "должен пролегать" через Белый дом.

"Глава правительства вежливо даст им понять, что в городе ведутся только одни переговоры — и это переговоры президента Трампа", — отмечается в материале.

А по словам людей, информированных о телефонных разговорах с лидерами, Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить сделку о минералах, несмотря на споры в Овальном кабинете.

Напомним, сегодня в Лондоне состоится саммит по Украине, на котором обсудят постоянную военную поддержку и достижения устойчивого мира.

Во время прибытия Зеленского в Лондон британцы хлопали ему, выражая поддержку таким образом.