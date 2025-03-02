Скандал в США — Стармер не бачить підстав для критики Зеленського

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не бачить підстав для критики Президента України Володимир Зеленського. Він висловив українському лідеру підтримки, підкресливши важливість його дій для захисту держави.

Про це Кір Стармер заявив в етері BBC.

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Коментуючи сварку в Овальному кабінеті, Стармер заявив, що не вважає дії Зеленського негативними чи неправомірним. Навпаки прем'єр підкреслив, що рішення президента можна зрозуміти, адже його країна "вже три роки перебуває в стані війни".

Крім того, Кір Стармер висловив повну підтримку Зеленському та підкреслив важливість його дій для захисту держави.

Також британський міністр підтвердив, що повністю довіряє українському лідеру. Водночас він висловив довіру і президенту Трампу. На думку Стармера, міжнародна співпраця дуже важлива для досягнення миру та стабільності в країні.

Нагадаємо, Стармер також заявив, що не довіряє Путіну, адже російський диктатор може напасти знову, якщо буде така можливість.

Також ми писали, що 1 березня Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів. Вона спрямована для зміцнення обороноздатності.