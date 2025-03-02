Скандал в США — Стармер не видит оснований для критики Зеленского

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не видит оснований для критики Президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил украинскому лидеру поддержку, подчеркнув важность его действий для защиты государства.

Об этом Кир Стармер заявил в эфире BBC.

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Комментируя ссору в Овальном кабинете, Стармер заявил, что не считает действия Зеленского негативными или неправомерными. Наоборот премьер подчеркнул, что решение президента можно понять, ведь его страна "уже три года находится в состоянии войны".

Кроме того, Кир Стармер выразил полную поддержку Зеленскому и подчеркнул важность его действий для защиты государства.

Также британский министр подтвердил, что полностью доверяет украинскому лидеру. В то же время он выразил доверие и президенту Трампу. По мнению Стармера, международное сотрудничество очень важно для достижения мира и стабильности в стране.

Напомним, Стармер также заявил, что не доверяет Путину, ведь российский диктатор может напасть снова, если будет такая возможность.

Также мы писали, что 1 марта Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов. Оно направлено для укрепления обороноспособности.