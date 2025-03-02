Стармер предупредил о критическом моменте для безопасности Европы на саммите в Лондоне

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил о критическом моменте для безопасности Европы. По его словам, такое случается раз в поколение.

Об этом Кир Стармер заявил на саммите в Лондоне в воскресенье, 2 марта, передает The Guardian.

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Критический момент для безопасности Европы

Открывая саммит, Стармер отметил, что вчера украинский лидер Владимир Зеленский получил теплый прием, когда прибыл на Даунинг-стрит.

"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", — подчеркнул премьер Британии.

По его словам, это момент, который случается раз в поколение для безопасности Европы. Стармер объяснил, что получение хорошего результата для Украины — это не только вопрос правильного или неправильного, а жизненно важно для безопасности каждой нации.

Премьер отметил, что планирует разработать стратегию для Украины, которую затем обсудит с США для совместного продвижения.

По словам Стармера, саммит в Лондоне сосредоточен на достижении мира и поддержке Украины.

"Поскольку даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию", — добавил он.

Напомним, Стармер выразил недоверие российскому диктатору Владимиру Путину, отметив, что если он получит шанс, то снова осуществит вторжение.

Также Стармер заявил, что не имеет никаких оснований для критики Зеленского. Он выразил свою поддержку украинскому лидеру.