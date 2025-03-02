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Британія виділить майже 2 млрд фунтів на закупівлю ракет для ЗРК

2 березня 2025 19:33
Карина Приходько - Редактор
Британія виділить кошти на купівлю ракет для ЗРК
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville
Карина Приходько - Редактор

Британія виділить 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance на закупівлю понад 5 000 ракет для зенітно-ракетних комплексів. 

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Кір Стармер під час пресконференції.

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"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України", — каже Кір Стармер. 

Йдеться про частину позики, про яку Велика Британія та Україна домовилися напередодні.

Нагадаємо, раніше Стармер висловився про переговори з Росією. Він наголосив, що не може бути жодних угод за сценарієм Мінських домовленостей. 

Крім того, прем'єр Британії заявив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Головна тема — обговорення мирного плану для України.

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