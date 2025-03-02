Британия выделит средства на покупку ракет для ЗРК

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Великобритания выделит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через программу UK Export Finance на закупку более 5 000 ракет для зенитно-ракетных комплексов.

Об этом объявил премьер-министр страны Кир Стармер во время пресс-конференции.

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"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины", — говорит Кир Стармер.

Речь идет о части займа, о котором Великобритания и Украина договорились накануне.

Напомним, ранее Стармер высказался о переговорах с Россией. Он отметил, что не может быть никаких соглашений по сценарию Минских договоренностей.

Кроме того, премьер Британии заявил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема — обсуждение мирного плана для Украины.