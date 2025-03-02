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Мирний план для України — Стармер зустрінеться з Трампом

2 березня 2025 19:42
Аркадій Пастула - Редактор
Стармер анонсував зустріч з Дональдом Трампом
Кір Стармер. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Головна тема — обговорення мирного плану для України.

Про це Кір Стармер сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

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Премʼєр Британії наголосив на важливості співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

"Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє", — зазначив Стармер.

За його словами, це момент, аби об'єднатися для тривалого миру.

Нагадаємо, Стармер повідомив, що направить контингент до України, підкресливши необхідність забезпечення виконання мирної угоди.

Також Британія виділить для України 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю ракет для зенітно-ракетних комплексів. 

США Великобританія Дональд Трамп Україна Кір Стармер
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