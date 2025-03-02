Стармер анонсировал встречу с Дональдом Трампом

Кир Стармер. Фото: скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Главная тема — обсуждение мирного плана для Украины.

Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

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Премьер Британии подчеркнул важность сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

"Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в незаполненное", — отметил Стармер.

По его словам, это момент, чтобы объединиться для длительного мира.

Напомним, Стармер сообщил, что направит контингент в Украину, подчеркнув необходимость обеспечения выполнения мирного соглашения.

Также Великобритания выделит для Украины 1,6 миллиарда фунтов стерлингов на закупку ракет для зенитно-ракетных комплексов.