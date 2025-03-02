Стармер заявив про відправку британського контингенту до України

Кір Стармер. Фото: скриншот

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відрядить контингент до України. За його словами, необхідно захистити виконання мирної угоди.

Про це Кір Стармер сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

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Відправка контингенту до України

Стармер наголосив, що Британія негайно посилить допомогу, включно з літаками в повітрі і "чоботами на землі".

"Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Штатів", — додав премʼєр.

Нагадаємо, Велика Британія надасть 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance для придбання понад 5 000 ракет для зенітно-ракетних комплексів України.

Також Стармер підкреслив, що не може бути розмов про будь-які угоди за прикладом Мінських домовленостей.