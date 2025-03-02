Стармер заявил об отправке британского контингента в Украину

Кир Стармер. Фото: скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отправит контингент в Украину. По его словам, необходимо защитить выполнение мирного соглашения.

Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

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Отправка контингента в Украину

Стармер подчеркнул, что Британия немедленно усилит помощь, включая самолеты в воздухе и "сапоги на земле".

"Но чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Штатов", — добавил премьер.

Напомним, Великобритания предоставит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через программу UK Export Finance для приобретения более 5 000 ракет для зенитно-ракетных комплексов Украины.

Также Стармер подчеркнул, что не может быть разговоров о каких-либо соглашениях по примеру Минских договоренностей.