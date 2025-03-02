Саммит в Лондоне — что говорит Стармер о переговорах с РФ

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не может быть никаких соглашений по сценарию Минских договоренностей. По его словам, Украине нужен долговременный мир.

Об этом Кир Стармер сказал на пресс-конференции после саммита европейских лидеров.

Читайте также:

Заявление Стармера о переговорах с РФ

"Не может быть никаких соглашений по сценарию Минских договоренностей — Украине нужен устойчивый мир", — подчеркнул Стармер.

По его словам, для этого лидеры договорились и в дальнейшем давить на Россию санкциями, поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также способствовать развитию ее ОПК.

Кроме того, премьер объявил, что работать над планом для Украины будут Соединенное Королевство, Франция и "другие".

"Мы согласились, что Соединенное Королевство, Франция и другие будут сотрудничать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. И мы будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его", — заявил Стармер.

Он добавил, что Украину надо поставить в самую сильную позицию перед будущими мирными переговорами.

Напомним, Стармер также сообщил, что Британия выделит почти 2 млрд фунтов на закупку ракет для ЗРК.

Кроме того, премьер Британии заявил о критическом моменте для безопасности Европы. По его словам, такое случается раз в поколение.