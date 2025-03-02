Зеленський підсумував саміт у Лондоні 2 березня — що сказав

Зеленський підбив підсумки саміту в Лондоні — що заявив
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту у Лондоні, який був присвячений Україні та європейському майбутньому. За його словами, найближчим часом будуть важливі зустрічі та рішення.
Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 2 березня.
Підсумки саміту в Лондоні
Зеленський наголосив, що відчуває сильну підтримку України та народу.
"Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи — на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", — зазначив він.
За його словами, обговорили з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України.
"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", — додав глава держави.
Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали, про що домовилися лідери на саміті у Лондоні 2 березня.
Також Стармер розповів, що зараз настав критичний момент для безпеки Європи, який відбувається раз на покоління.
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