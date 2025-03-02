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Зеленський підбив підсумки саміту в Лондоні — що заявив

2 березня 2025 22:58
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський підсумував саміт у Лондоні 2 березня — що сказав
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту у Лондоні, який був присвячений Україні та  європейському майбутньому. За його словами, найближчим часом будуть важливі зустрічі та рішення.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 2 березня.

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Підсумки саміту в Лондоні

Зеленський наголосив, що відчуває сильну підтримку України та народу. 

Саміт у Лондоні 2 березня
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Лідери на саміті в Лондоні 2 березня
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи — на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", — зазначив він.

Учасники саміту у Лондоні 2 березня
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, обговорили з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України.

Саміт щодо України у Лондоні
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Кір Стармер та Володимир Зеленський
Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали, про що домовилися лідери на саміті у Лондоні 2 березня.

Також Стармер розповів, що зараз настав критичний момент для безпеки Європи, який відбувається раз на покоління.

Володимир Зеленський Україна Європа саміт політики Лондон
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