Лідери на саміті у Лондоні домовились про посилення допомоги Україні — деталі

Саміт у Лондоні 2 березня. Фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS

У Лондоні у неділю, 2 березня, відбувся саміт щодо війни в Україні. Зокрема, лідери домовилися посилити допомогу та забезпечити безпеку.

Новини.LIVE зібрали, про що домовилися лідери на саміті у Лондоні.

Читайте також:

Домовленості на саміті:

економічний тиск на Росію посилюватиметься;

будь-який тривалий мир має забезпечити суверенітет і безпеку України;

Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів;

у разі укладення мирної угоди Європа стримуватиме будь-яке майбутнє вторгнення Росії;

буде створена "коаліція охочих", щоб захистити Україну;

до коаліції хочуть увійти відразу декілька країн;

Британія готова підтримати Україну "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що мирна угода для України повинна передбачати участь Росії. Однак Москва не матиме змоги диктувати свої умови.

Також Стармер підкреслив, що угоди за зразком Мінських домовленостей є неприйнятними.