Лидеры на саммите в Лондоне договорились об усилении помощи Украине — детали

Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоялся саммит по войне в Украине. В частности, лидеры договорились усилить помощь и обеспечить безопасность.

Новини.LIVE собрали, о чем договорились лидеры на саммите в Лондоне.

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Договоренности на саммите:

экономическое давление на Россию будет усиливаться;

любой длительный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины;

Украина должна быть за столом любых мирных переговоров;

в случае заключения мирного соглашения Европа будет сдерживать любое будущее вторжение России;

будет создана "коалиция желающих", чтобы защитить Украину;

в коалицию хотят войти сразу несколько стран;

Британия готова поддержать Украину "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако Москва не сможет диктовать свои условия.

Также Стармер подчеркнул, что соглашения по образцу Минских договоренностей неприемлемы.