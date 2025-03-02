Стармер заявив, що мирна угода для України має включати Росію

Кір Стармер. Фото: скриншот

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України повинна включати Росію. Однак, за його словами, росіяни не зможуть диктувати свої умови.

Про це Кір Стармер сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

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"Мирна угода щодо України має включати РФ, але росіяни не зможуть диктувати умови", — наголосив Стармер.

За його словами, будь-які домовленості повинні містити надійні гарантії, які унеможливлять нову війну в майбутньому.

Нагадаємо, Стармер оголосив, що разом з партнерами розпочне розробку мирної угоди для України.

Також для обговорення мирного плану британський премʼєр проведе зустріч з лідером США Дональдом Трампом.