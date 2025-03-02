Стармер анонсував співпрацю з союзниками для розробки плану для України

Кір Стармер. Фото: скриншот

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що разом з союзниками, зокрема Францією, розпочне роботу над мирною угодою для України.

Про це Кір Стармер сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

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Мирна угода для України

"Ми домовилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни разом з Україною працюватимуть над планом припинення війни. Його також обговорюватимуть із США, щоб спільно просувати цей процес", — розповів Стармер.

Британський премʼєр додав, що Україна повинна отримати найсильнішу позицію на переговорах.

Нагадаємо, Стармер оголосив, що має намір зустрітися з лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план для України.

Також Стармер повідомив, що направить військовий контингент до України, аби забезпечити виконання мирної угоди.