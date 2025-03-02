Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Британія з союзниками розпочне роботу над мирною угодою arrow

Британія з союзниками розпочне роботу над мирною угодою

2 березня 2025 19:45
Аркадій Пастула - Редактор
Стармер анонсував співпрацю з союзниками для розробки плану для України
Кір Стармер. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що разом з союзниками, зокрема Францією, розпочне роботу над мирною угодою для України.

Про це Кір Стармер сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

Читайте також:

Мирна угода для України

"Ми домовилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни разом з Україною працюватимуть над планом припинення війни. Його також обговорюватимуть із США, щоб спільно просувати цей процес", — розповів Стармер.

Британський премʼєр додав, що Україна повинна отримати найсильнішу позицію на переговорах.

Нагадаємо, Стармер оголосив, що має намір зустрітися з лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план для України.

Також Стармер повідомив, що направить військовий контингент до України, аби забезпечити виконання мирної угоди.

Франція Великобританія війна Україна саміт Кір Стармер
Реклама
Реклама
Реклама