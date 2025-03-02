Стармер анонсировал сотрудничество с союзниками для разработки плана для Украины

Британия с союзниками начнет работу над мирным соглашением
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что вместе с союзниками, в частности Францией, начнет работу над мирным соглашением для Украины.
Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.
Мирное соглашение для Украины
"Мы договорились, что Соединенное Королевство, Франция и другие страны вместе с Украиной будут работать над планом прекращения войны. Его также будут обсуждать с США, чтобы совместно продвигать этот процесс", — рассказал Стармер.
Британский премьер добавил, что Украина должна получить самую сильную позицию на переговорах.
Напомним, Стармер объявил, что намерен встретиться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план для Украины.
Также Стармер сообщил, что направит военный контингент в Украину, чтобы обеспечить выполнение мирного соглашения.
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