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Британия с союзниками начнет работу над мирным соглашением

2 марта 2025 19:45
Аркадий Пастула - Редактор
Стармер анонсировал сотрудничество с союзниками для разработки плана для Украины
Кир Стармер. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что вместе с союзниками, в частности Францией, начнет работу над мирным соглашением для Украины.

Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

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"Мы договорились, что Соединенное Королевство, Франция и другие страны вместе с Украиной будут работать над планом прекращения войны. Его также будут обсуждать с США, чтобы совместно продвигать этот процесс", — рассказал Стармер.

Британский премьер добавил, что Украина должна получить самую сильную позицию на переговорах.

Напомним, Стармер объявил, что намерен встретиться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план для Украины.

Также Стармер сообщил, что направит военный контингент в Украину, чтобы обеспечить выполнение мирного соглашения.

Франция Великобритания война Украина саммит Кир Стармер
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