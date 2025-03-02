Кир Стармер. Фото: скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно включать Россию. Однако, по его словам, россияне не смогут диктовать свои условия.

Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

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"Мирное соглашение по Украине должно включать РФ, но россияне не смогут диктовать условия", — подчеркнул Стармер.

По его словам, любые договоренности должны содержать надежные гарантии, которые сделают невозможным новую войну в будущем.

Напомним, Стармер объявил, что вместе с партнерами начнет разработку мирного соглашения для Украины.

Также для обсуждения мирного плана британский премьер проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом.