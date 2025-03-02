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Премьер Британии объяснил детали мирного соглашения для Украины

2 марта 2025 19:47
Аркадий Пастула - Редактор
Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно включать Россию
Кир Стармер. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно включать Россию. Однако, по его словам, россияне не смогут диктовать свои условия.

Об этом Кир Стармер сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

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"Мирное соглашение по Украине должно включать РФ, но россияне не смогут диктовать условия", — подчеркнул Стармер.

По его словам, любые договоренности должны содержать надежные гарантии, которые сделают невозможным новую войну в будущем.

Напомним, Стармер объявил, что вместе с партнерами начнет разработку мирного соглашения для Украины.

Также для обсуждения мирного плана британский премьер проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом.

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