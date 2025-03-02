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Зеленский подвел итоги саммита в Лондоне — что заявил

2 марта 2025 22:58
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский подытожил саммит в Лондоне 2 марта — что сказал
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Лондоне, который был посвящен Украине и европейскому будущему. По его словам, в ближайшее время будут важные встречи и решения.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 2 марта.

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Зеленский подчеркнул, что чувствует сильную поддержку Украины и народа.

Саміт у Лондоні 2 березня
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Лідери на саміті в Лондоні 2 березня
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности. Единство Европы — на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было", — отметил он.

Учасники саміту у Лондоні 2 березня
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, обсудили с партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины.

Саміт щодо України у Лондоні
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Кір Стармер та Володимир Зеленський
Саммит в Лондоне 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарен всем нашим друзьям и партнерам за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине. Общая сила способна защитить наше будущее", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE собрали, о чем договорились лидеры на саммите в Лондоне 2 марта.

Также Стармер рассказал, что сейчас наступил критический момент для безопасности Европы, который происходит раз в поколение.

Владимир Зеленский Украина Европа саммит политики Лондон
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