Зеленский подытожил саммит в Лондоне 2 марта — что сказал

Зеленский подвел итоги саммита в Лондоне — что заявил
Президент Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Лондоне, который был посвящен Украине и европейскому будущему. По его словам, в ближайшее время будут важные встречи и решения.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 2 марта.
Итоги саммита в Лондоне
Зеленский подчеркнул, что чувствует сильную поддержку Украины и народа.
"Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности. Единство Европы — на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было", — отметил он.
По его словам, обсудили с партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины.
"Благодарен всем нашим друзьям и партнерам за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине. Общая сила способна защитить наше будущее", — добавил глава государства.
Напомним, Новини.LIVE собрали, о чем договорились лидеры на саммите в Лондоне 2 марта.
Также Стармер рассказал, что сейчас наступил критический момент для безопасности Европы, который происходит раз в поколение.
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