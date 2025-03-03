Трамп готовий до відновлення переговорів із Зеленським, однак за умови

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема й щодо угоди про рідкісноземельні копалини. Проте у Білому домі заявили, що це можливо лише за однієї умови.

Таку заяву зробив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в етері телеканалу Fox News.

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Волц зазначив, що Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів із Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, але лише за умови, що президент України "змінить свою позицію".

Радник президента США з нацбезпеки наголосив, що продовження російсько-української війни "в дусі першої світової" — це шлях в нікуди, але в Білому домі не бачать готовності Володимира Зеленського йти на компроміси, необхідні для закінчення повномасштабної війни.

"Зеленський поки не готовий до перемовин про мир, але йому потрібно розпочинати мирні переговори, тому що час не на його боці, а терпіння та гаманці США не безмежні", — сказав Майк Волц.

Він також сказав, що Зеленський "упустив шанс економічно пов'язати США та Україну на покоління вперед".

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував "значні події" завтра, 4 березня.

Згодом у Білому домі пояснили, що Трамп виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. Подія відбудеться 4 березня о 21:00 (04:00 за Києвом).