Трамп готов к возобновлению переговоров с Зеленским, однако при условии

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе и по соглашению о редкоземельных ископаемых. Однако в Белом доме заявили, что это возможно только при одном условии.

Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

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Уолтц отметил, что Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, но только при условии, что президент Украины "изменит свою позицию".

Советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что продолжение российско-украинской войны "в духе первой мировой" — это путь в никуда, но в Белом доме не видят готовности Владимира Зеленского идти на компромиссы, необходимые для окончания полномасштабной войны.

"Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но ему нужно начинать мирные переговоры, потому что время не на его стороне, а терпение и кошельки США не безграничны", — сказал Майк Уолтц.

Он также сказал, что Зеленский "упустил шанс экономически связать США и Украину на поколения вперед".

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал "значительные события" завтра, 4 марта.

Впоследствии в Белом доме объяснили, что Трамп выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. Событие состоится 4 марта в 21:00 (04:00 по Киеву).