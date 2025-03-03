Дональд Трамп анонсував важливий вечір 4 березня 2025 року

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп опублікував допис в одній із соцмереж, в якому написав про "значні події" наступного вечора.

Відповідний допис Дональд Трамп зробив у соцмережі Truth Social у понеділок, 3 березня.

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У своєму повідомленні президент США Дональд Трамп анонсував "значні події" наступного вечора, 4 березня.

"Завтрашній вечір буде великим. Я розкажу все, як є", — написав Трамп.

Лідер США не пояснив, що він має на увазі, та не розповів деталей. Чи стосуватиметься це ситуації в Україні, наразі також невідомо.

Трамп анонсував важливий вечір. Скриншот: Дональд Трамп

Нагадаємо, що після суперечки Зеленського з Трампом під час зустрічі у Білому домі 28 лютого глава держави сказав, що відносини України із Дональдом Трампом триватимуть.

Зокрема, за його словами, не припинятиметься й підтримка України партнерами.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу США. Оскільки її припинення означатиме, що США допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.