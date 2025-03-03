Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Розповість усе, як є — Трамп анонсував "великий вечір" arrow

Розповість усе, як є — Трамп анонсував "великий вечір"

3 березня 2025 15:52
Євтушенко Аліна - редактор
Дональд Трамп анонсував важливий вечір 4 березня 2025 року
Президент США Дональд Трамп. Фото: Офіс президента
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп опублікував допис в одній із соцмереж, в якому написав про "значні події" наступного вечора. 

Відповідний допис Дональд Трамп зробив у соцмережі Truth Social у понеділок, 3 березня. 

Читайте також:

Трамп анонсував "важливий вечір"

У своєму повідомленні президент США Дональд Трамп анонсував "значні події" наступного вечора, 4 березня. 

"Завтрашній вечір буде великим. Я розкажу все, як є", — написав Трамп. 

Лідер США не пояснив, що він має на увазі, та не розповів деталей. Чи стосуватиметься це ситуації в Україні, наразі також невідомо.

Трамп анонсував важливий вечір
Трамп анонсував важливий вечір. Скриншот: Дональд Трамп

Нагадаємо, що після суперечки Зеленського з Трампом під час зустрічі у Білому домі 28 лютого глава держави сказав, що відносини України із Дональдом Трампом триватимуть.

Зокрема, за його словами, не припинятиметься й підтримка України партнерами.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу США. Оскільки її припинення означатиме, що США допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп військова допомога війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама