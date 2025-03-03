Дональд Трамп анонсировал важный вечер 4 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в одной из соцсетей, в котором написал о "значительных событиях" следующим вечером.

Соответствующее сообщение Дональд Трамп сделал в соцсети Truth Social в понедельник, 3 марта.

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В своем сообщении президент США Дональд Трамп анонсировал "значительные события" следующим вечером, 4 марта.

"Завтрашний вечер будет большим. Я расскажу все, как есть", — написал Трамп.

Лидер США не объяснил, что он имеет в виду, и не рассказал деталей. Будет ли это касаться ситуации в Украине, пока также неизвестно.

Трамп анонсировал важный вечер. Скриншот: Дональд Трамп

Напомним, что после спора Зеленского с Трампом во время встречи в Белом доме 28 февраля, глава государства сказал, что отношения Украины с Дональдом Трампом будут продолжаться.

В частности, по его словам, не будет прекращаться и поддержка Украины партнерами.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь США. Поскольку ее прекращение будет означать, что США помогают российскому диктатору Владимиру Путину.