Трамп зробив заяву щодо внутрішніх проблем США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив ще одну заяву стосовно лідера Кремля Володимира Путіна. За його словами, варто менше хвилюватися за президента РФ.

Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на допис в соцмережі TruthSocial.

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"Ми маємо менше часу хвилюватися за Путіна і більше часу — за те, що в нашу країну проникають банди зґвалтувань мігрантів, наркобаронів, убивць і людей із психіатричних закладів", — йдеться у дописі.

Трамп уточнив, що це потрібно, аби США "не були як Європа".

Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп поділився дописом в соцмережах користувача, який написав, що Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів".

А радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні потрібен президент, який "буде вміти знаходити спільну мову і з американцями, і з росіянами".