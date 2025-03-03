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Треба менше хвилюватися за Путіна — Трамп окреслив пріоритети США

3 березня 2025 08:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп зробив заяву щодо внутрішніх проблем США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив ще одну заяву стосовно лідера Кремля Володимира Путіна. За його словами, варто менше хвилюватися за президента РФ.

Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на допис в соцмережі TruthSocial. 

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"Ми маємо менше часу хвилюватися за Путіна і більше часу — за те, що в нашу країну проникають банди зґвалтувань мігрантів, наркобаронів, убивць і людей із психіатричних закладів", — йдеться у дописі.

Трамп уточнив, що це потрібно, аби США "не були як Європа".

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Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп поділився дописом в соцмережах користувача, який написав, що Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів". 

А радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні потрібен президент, який "буде вміти знаходити спільну мову і з американцями, і з росіянами".

США володимир путін Дональд Трамп Мексика війна в Україні
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