Трамп зробив заяву щодо внутрішніх проблем США

Треба менше хвилюватися за Путіна — Трамп окреслив пріоритети США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив ще одну заяву стосовно лідера Кремля Володимира Путіна. За його словами, варто менше хвилюватися за президента РФ.
Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на допис в соцмережі TruthSocial.
Заява Трампа про Путіна
"Ми маємо менше часу хвилюватися за Путіна і більше часу — за те, що в нашу країну проникають банди зґвалтувань мігрантів, наркобаронів, убивць і людей із психіатричних закладів", — йдеться у дописі.
Трамп уточнив, що це потрібно, аби США "не були як Європа".
Раніше Трамп поділився дописом в соцмережах користувача, який написав, що Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів".
А радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні потрібен президент, який "буде вміти знаходити спільну мову і з американцями, і з росіянами".
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