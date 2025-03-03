Трамп сделал заявление относительно внутренних проблем США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал еще одно заявление относительно лидера Кремля Владимира Путина. По его словам, стоит меньше волноваться за президента РФ.

Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською" со ссылкой на сообщение в соцсети TruthSocial.

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Заявление Трампа о Путине

"У нас меньше времени волноваться за Путина и больше времени — за то, что в нашу страну проникают банды изнасилований мигрантов, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических учреждений", — говорится в заметке.

Трамп уточнил, что это нужно, чтобы США "не были как Европа".

Скриншот поста Трампа

Ранее Трамп поделился сообщением в соцсетях пользователя, который написал, что Владимиру Зеленскому "придется принять условия Штатов".

А советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине нужен президент, который "будет уметь находить общий язык и с американцами, и с россиянами".