Трамп сделал заявление относительно внутренних проблем США

Надо меньше волноваться за Путина — Трамп очертил приоритеты США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал еще одно заявление относительно лидера Кремля Владимира Путина. По его словам, стоит меньше волноваться за президента РФ.
Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською" со ссылкой на сообщение в соцсети TruthSocial.
Заявление Трампа о Путине
"У нас меньше времени волноваться за Путина и больше времени — за то, что в нашу страну проникают банды изнасилований мигрантов, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических учреждений", — говорится в заметке.
Трамп уточнил, что это нужно, чтобы США "не были как Европа".
Ранее Трамп поделился сообщением в соцсетях пользователя, который написал, что Владимиру Зеленскому "придется принять условия Штатов".
А советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине нужен президент, который "будет уметь находить общий язык и с американцами, и с россиянами".
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