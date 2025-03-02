Майк Волц зробив заяву щодо українського лідера — що сказав

Радник з питань нацбезпеки США Майк Волц. Фото: REUTERS/Leah Millis

Радник з питань нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Майк Волц назвав, який лідер "потрібен Україні". За його словами, він повинен вміти знаходити "спільну мову і з американцями, і з росіянами".

Про це Майк Волц сказав в ефірі CNN у неділю, 2 березня.

Читайте також:

Заява Волца щодо лідера України

У Волца запитали, чи хоче Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відставки Володимира Зеленського.

"Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном і врешті-решт Москвою та покласти край війні... І якщо стане очевидним, що Зеленський з особистих чи політичних мотивів не бажає припиняти бойові дії в своїй країні, тоді у нас справді є проблема", — відповів він.

За його словами, терпіння американського народу продовжувати надавати гроші "без кінця і краю" не безмежне.

"І ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці зустрічі", — додав Волц.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон не виділить фінансування Україні, допоки Зеленський не надасть відповідь на американську мирну пропозицію.

Також ЗМІ писали, що Трамп протягом багатьох років прагне влади, помсти своїм опонентам і здобуття Нобелівської премії. Саме це спонукає його наполегливо домагатися припинення бойових дій, чинячи тиск на Україну.