Допомага Україні — за якої умови США відновлять фінансування

У США відповіли, за якої умови відновлять Україні фінансування
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не надасть Україні фінансування, поки Президент Володимир Зеленський не відповідає Вашингтону на пропозицію миру.
Про це Говард Лутнік сказав в ефірі Fox News.
Умова Зеленському від США
"Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, поки Зеленський не відвідає Вашингтон із пропозицією миру", — заявив Лутнік.
Нагадаємо, 1 березня після сварки Зеленського і Трампа у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні. Там повідомили, що не будуть більше "писати порожніх чеків".
На тлі скорочення допомоги від США фінансування гуманітарної допомоги в деяких областях України скасували в ООН. Без виплат залишаться близько 1 млн осіб.
Крім того, ЗМІ повідомляли, що Трамп шукає способи припинити постачання зброї до України. Це може бути "відповіддю" на сварку між президентами в Овальному кабінеті.
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