Допомага Україні — за якої умови США відновлять фінансування

Міністр торгівлі США Говард Лутнік. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не надасть Україні фінансування, поки Президент Володимир Зеленський не відповідає Вашингтону на пропозицію миру.

Про це Говард Лутнік сказав в ефірі Fox News.



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"Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, поки Зеленський не відвідає Вашингтон із пропозицією миру", — заявив Лутнік.

Нагадаємо, 1 березня після сварки Зеленського і Трампа у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні. Там повідомили, що не будуть більше "писати порожніх чеків".

На тлі скорочення допомоги від США фінансування гуманітарної допомоги в деяких областях України скасували в ООН. Без виплат залишаться близько 1 млн осіб.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Трамп шукає способи припинити постачання зброї до України. Це може бути "відповіддю" на сварку між президентами в Овальному кабінеті.