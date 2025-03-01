Допомога Україні від ООН — в деяких регіонах призупинили фінансування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/ Tiksa Negeri

Організація Об'єднаних Націй призупинила фінансування гуманітарної допомоги в деяких регіонах України через скорочення підтримки з боку США. Без виплат залишаться близько 1 млн осіб.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на брифінгу в Нью-Йорку 28 лютого.

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Гутерреш пояснив, що таке рішення ухвалили через скорочення підтримки з боку США. За його словами, ці фінансові скорочення в Україні та інших країнах світу призведуть до того, що світ "стане менш здоровим, менш безпечним і таким, що менше процвітає".

"Я лише можу сподіватися, що ці рішення будуть скасовані на основі більш детального перегляду. І цей заклик також поширюється і до інших країн, які нещодавно оголосили про скорочення в гуманітарній допомозі та розвитку", — сказав генсекретар ООН.

Він додав, що пріоритет ООН залишається чітким і там будуть робити все можливе, щоб надавати необхідну допомогу для збереження життя людям, які цього дуже потребують.

"Ми продовжимо наші спроби щодо диверсифікації пулу щедрих донорів, які підтримують нашу роботу", — наголосив Гутерреш.

Нагадаємо, 1 березня у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні. Там вважають, що українська сторона нібито "не бажає" встановлювати мир.

Також ми писали, що в лютому Україна не отримала ані копійки від партнерів.