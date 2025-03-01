Помощь Украине от ООН — в некоторых регионах приостановили финансирование

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS/ Tiksa Negeri

Организация Объединенных Наций приостановила финансирование гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США. Без выплат останутся около 1 млн человек.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на брифинге в Нью-Йорке 28 февраля.

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Гутерреш пояснил, что такое решение приняли из-за сокращения поддержки со стороны США. По его словам, эти финансовые сокращения в Украине и других странах мира приведут к тому, что мир "станет менее здоровым, менее безопасным и менее процветающим".

"Я лишь могу надеяться, что эти решения будут отменены на основе более детального пересмотра. И этот призыв также распространяется и к другим странам, которые недавно объявили о сокращении в гуманитарной помощи и развитии", — сказал генсекретарь ООН.

Он добавил, что приоритет ООН остается четким и там будут делать все возможное, чтобы оказывать необходимую помощь для сохранения жизни людям, которые в этом очень нуждаются.

"Мы продолжим наши попытки по диверсификации пула щедрых доноров, которые поддерживают нашу работу", — подчеркнул Гутерреш.

Напомним, 1 марта в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине. Там считают, что украинская сторона якобы "не желает" устанавливать мир.

Также мы писали, что в феврале Украина не получила ни копейки от партнеров.